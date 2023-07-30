«Локомотив» разгромил «Факел» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили воронежский «Факел» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Воронеже встреча завершилась со счетом 4:1.

Голы забили: Марков (33) — Дзюба (12), Тикнизян (60, 89), Пиняев (67).

В турнирной таблице еще не набравший очков «Факел» находится на последнем, 16-м месте. «Локомотив» с четырьмя очками располагается на первой позиции.

В следующем туре «Факел» на выезде встретится с калининградской «Балтикой» 6 августа. «Локомотив» в гостях встретится со столичным ЦСКА 5 августа.

Мария Федотова