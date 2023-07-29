Путин рассказал о планах возобновления работы посольства РФ в Буркина-Фасо

Президент РФ Владимир Путин принял в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом президента переходного периода Буркина-Фасо Ибраима Траоре. Во время встречи они обсудили возможность возобновления работы российского посольства в республике, закрытого в 1992 году.

«Нами, в частности, принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого еще в 1992 году. Уверен, что работа российского посольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений»,— заявил господин Путин.

Господин Траоре, в свою очередь, заявил, что его страна уже предприняла ряд действий, чтобы вновь открыть дипмиссию. «Я надеюсь, что это будет сделано как можно быстрее. Думаем, что это коснется и военной миссии России»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Дипломатические отношения между двумя странами установлены 18 февраля 1967 года. Российским послом в Буркина-Фасо по совместительству работает посол России в Кот-д`Ивуаре. У Буркина-Фасо есть посольство в Москве.

Ибраим Траоре стал временным главой Буркина-Фасо после сентябрьского переворота в 2022 году.

Ранее о планах открыть посольство в Буркина-Фасо рассказал ТАСС спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИДа Михаил Богданов.

28 июля в Петербурге закончился форум Россия—Африка и начался саммит Африка—Россия. В ночь на 29 июля президент РФ обсудил с несколькими африканскими лидерами ситуацию вокруг Украины.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда-3».

Мария Федотова