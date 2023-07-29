Медведев: Россия никогда не станет его участницей Римского статута МУС

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram, что Россия никогда не станет участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС). По его словам, российские власти презирают МУС и желают ему «скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия».

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам Дмитрия Медведева, решение МУС выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина противоречит «базовым правилам международных отношений». Речь идет, в частности, о нераспространении действия международного договора на государства, которые в нем не участвуют, заявил зампред Совбеза. Он отметил, что действия МУС, несмотря на то, что России они «до лампочки», «могут в какой-то момент действительно стать casus belli» (лат. повод для войны).

Дмитрий Медведев отметил, что в соответствии с Римским статутом юрисдикция МУС становится универсальной только в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора этого суда соответствующего производства. Ничего подобного в настоящее время нет, заявил он.

Политик подчеркнул, что три из пяти постоянных членов Совбеза ООН не являются участниками Римского статута МУС — Китай, РФ и США. Он заявил, что в США с 2002 года существует закон, позволяющий применять военную силу для освобождения американского гражданина, задержанного по ордеру МУС.

Правда, отметил Дмитрий Медведев, «отличился» действующий президент США, который решил сотрудничать с МУС. 26 июля Reuters и The New York Times сообщили, что господин Байден передал суду предполагаемые доказательства военных преступлений РФ на Украине.

В марте МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Суд обосновал выдачу ордеров «незаконным вывозом детей с Украины в Россию».

В РФ объявлены в розыск судьи МУС Сальваторе Айтала и Томоко Аканэ, а также прокурор суда Карим Асад Ахмад, которые ответственны за выдачу ордеров на арест президента и омбудсмена.