Путин назвал продуктивной встречу с лидерами стран Африки по Украине

Президент Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге встречу с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Господин Путин заявил, что прошедшая накануне встреча с главами ряда африканских стран, посвященная Украине, была продуктивной.

Он уточнил, что встреча закончилась поздно, около двух часов ночи. «Зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали. На пользу пошло, мне кажется, и нашим двусторонним отношениям, и нашим отношениям с Африканским континентом в целом»,— убежден российский президент (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин сказал, что российско-южноафриканские отношения основываются на принципах стратегического партнерства и их взаимодействие «становится все более насыщенным и разнообразным», развиваются в том числе торгово-экономические связи. В 2022 году товарооборот между Россией и ЮАР вырос на 16,4%, до $1,3 млрд.

«Перспективные сферы сотрудничества… — это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, конечно, и инновации. Большое внимание уделяем расширению связей в области образования»,— добавил господин Путин.

27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия—Африка. Во время вчерашней встречи Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, а весной 2022 года даже отводила войска из-под Киева, чтобы создать условия для мирного договора. По его словам, для России нейтральный статус Украины является принципиальным вопросом.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда-3».

Лаура Кеффер