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Коммерсантъ FM
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РБК: в мае и июне Райффайзенбанк получил наличных на 30 млрд руб. через кассы и банкоматы

Райффайзенбанк зафиксировал резкий приток наличных на фоне ослабления рубля. В мае и июне банкоматы и кассы кредитной организации пополнились на 30 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на оборотные ведомости банков.

Издание отмечает, что статистика, с которой оно ознакомилось, объединяет несколько групп активов. Однако РБК сделало вывод именно о пополнении Райффайзенбанка наличными, потому что исторически эта организация не специализировалась на работе с золотом и иными металлами. В пользу этой версии также говорит то, что банк, который пока не подпал под западные санкции, в июле ввел ограничения на прием иностранной валюты и рублей.

Издание уточняет, что, согласно статистике, в мае Райффайзенбанк был на первом месте среди российских кредитных организаций по приросту наличных (плюс 6,5 млрд руб.). В июне объем наличных банка увеличился на 23,2 млрд, а остатки на соответствующем счете составили 217,5 млрд руб. По уровню притока средств в июне Райффайзенбанк обогнал только Сбербанк, счет которого пополнился на 41 млрд руб., передает РБК.

26 июля Райффайзенбанк объявил, что с 1 августа временно приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц. С этой же даты банк установит комиссию 1% при внесении до 200 тыс. руб. в своих кассах. В организации уточнили, что это должно помочь «оптимизировать нагрузку на кассы».

К концу июля 11 из 13 системно значимых банков России перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщали «Известия». 27 июля газета писала, что ослабление рубля привело к тому, что россияне стали продавать имеющуюся у них валюту. В июне текущего года спрос на наличные в России вырос, что привело к оттоку ликвидности из банков на 500 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов

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