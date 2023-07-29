Белгородский губернатор сообщил о 42 «прилетах» по населенным пунктам области за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 28 июня в регионе было зафиксировано 42 «прилета». По его словам, под обстрел попали село Журавлевка, поселок Ленинский и Международный автомобильный пропускной пункт (МАПП) «Шебекино», пострадавших и разрушений нет.

«В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка — зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский и МАПП "Шебекино" выпущено по 16 минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений»,— написал господин Гладков в Telegram.

Последний раз губернатор сообщал об обстреле Белгородской области 27 июля. По его словам, в результате обстрела поселка Красное в приграничном Шебекинском городском округе ранения получил комбайнер. После госпитализации его отправили на амбулаторное лечение домой, уточнил господин Гладков.

За 27 июля территория Белгородской области подверглась почти двум десяткам атак со стороны Украины. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский выпущено по два минометных снаряда. В соседнем селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было.

Эрдни Кагалтынов