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Коммерсантъ FM
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УПЦ продолжит праздновать Рождество 7 января, несмотря на принятый закон о переносе

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) не будет переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Климент сообщил изданию «Страна.ua». Закон о переносе празднования накануне, 28 июля, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Митрополит Климент отметил, что на Украине несколько лет 25 декабря является выходным днем, но в городах «ничего не напоминало о празднике». По его мнению, большинство украинцев будут продолжать праздновать Рождество 7 января.

«А на счет мотивации отмены выходного дня 7 января, как отхода от российской традиции, у авторов этой идеи, скорее всего, была недостоверная или неполная информация. Эта дата празднования совпадала не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме. Там главные святыни христианства, и там все главные торжества Православной церкви по сей день совершаются по юлианскому календарю»,— сказал митрополит Климент. Он отметил, что традиция праздновать Рождество 25 декабря пошла из Турции.

Верховная рада в середине июля отменила выходной 7 января. Православная церковь Украины (ПЦУ; не связана с УПЦ) 28 июля одобрила переход на новоюлианский календарь. Разница между юлианским и григорианским календарями — 13 дней. Новоюлианский календарь совпадает с григорианским. Следовательно, ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января, Покров — 1 октября, а Крещение — 6 января.

О переносе праздников на Украине — в публикации «Ъ» «КЗОТ перед Рождеством».

Леонид Уварчев

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