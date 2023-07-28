Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Президент Владимир Зеленский подписал закон о календарной реформе Православной церкви Украины. Теперь Рождество на Украине будут праздновать не 7 января, а 25 декабря. Закон размещен на сайте Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Глава Православной церкви Украины Епифаний говорил, что календарная реформа позволит перейти на более точный календарь, а также избежать смещения неподвижных праздников.

Накануне Православная церковь Украины одобрила переход на новоюлианский календарь. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Разница между юлианским и григорианским календарями — 13 дней. Новоюлианский календарь совпадает с григорианским. Следовательно, Рождество на Украине будут отмечать 25 декабря, а не 7 января, Покров — 1 октября, а Крещение — 6 января.

Вопрос о переходе Православной церкви Украины на новоюлианский календарь обсуждался на протяжении последних пяти лет. Представители церкви отмечали, что вопрос стал более актуальным после начала российско-украинского военного конфликта.

О переносе праздников на Украине — в публикации «Ъ» «КЗОТ перед Рождеством».

Анастасия Ларина