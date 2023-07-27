ПЦУ утвердила переход на новый юлианский календарь

Священники автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердили переход на новый юлианский календарь с 1 сентября текущего года. Об этом сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на брифинге по результатам Поместного собора, передает агентство «Укринформ».

«С 1 сентября этого года ПЦУ официально переходит на новый юлианский календарь. Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы с практической стороны не было никаких препятствий»,— сказал митрополит.

Митрополит Епифаний отметил, что вопрос перехода на новый календарь ПЦУ обсуждала на протяжении последних пяти лет. «Сейчас мы увидели, почувствовали и поняли, что верующие готовы к смене календаря»,— сказал он. Митрополит напомнил, что решение о переходе на новый юлианский календарь было принято на Архиерейском соборе в мае.

Разница между юлианским и григорианским календарями — 13 дней. Новоюлианский календарь совпадает с григорианским, соответственно, непереходящие праздники ПЦУ будет праздновать в те же дни, что и христиане западного обряда и ряда поместных православных церквей. Так, Рождество будет отмечаться 25 декабря, а не 7 января, Покров — 1 октября, а Крещение — 6 января.

Представители ПЦУ ранее отмечали, что вопрос о смене календаря стал особенно актуальным после начала российско-украинского вооруженного конфликта. «Теперь юлианский календарь воспринимается как связанный с российской церковной культурой, а в основе стремления его сменить — защита от агрессии "русского мира"»,— говорили в ПЦУ.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (ушла от Московского патриархата по решению Поместного собора 27 мая 2022 года) и Православной церковью Украины (получила автокефалию в 2019 году).

О переносе праздников на Украине — в материале «Ъ» «КЗОТ перед Рождеством».

Милена Костерева