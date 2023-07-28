Сгоревшее жилье в свердловском селе Шайдуриха восстановят к 2024 году

В Свердловском селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) сгоревшее жилье восстановят к 2024 году. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сообщил на встрече с жителями села.

По словам Евгения Куйвашева, строители рассчитывают завершить возведение жилья раньше срока. Также он поручил восстановить в следующем году дороги села.

Напомним, Евгений Куйвашев направил 3,8 млн руб. на поддержку погорельцев из Шайдурихи. Те, кто полностью потерял имущество, получат по 100 тыс. руб. По поручению губернатора в селе восстановят 13 домов, в которых люди проживали постоянно.

Вечером 12 июля в селе Шайдуриха начался крупный пожар. Локализовать его удалось только 13 июля на площади 4,1 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение — днем. Огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи.

Полина Хабарова

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