Глава Минтруда заявил об отсутствии необходимости вводить в РФ четырехдневную рабочую неделю

В России сейчас нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр не видит необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников — и трех- и четырехдневную рабочую неделю, и возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим местонахождением на рабочем месте»,— сообщил журналистам господин Котяков (цитата по «РИА Новости»).

Согласно российскому законодательству, продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. Основной вид рабочей недели в России — пятидневка с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Согласно опросу «Авита Работа», проведенному в апреле, 76% россиян поддержали идею четырехдневной рабочей недели. Согласно опросу сервиса hh.ru, который в мае опубликовали «Известия», больше 80% компаний считали правильным предоставить сотрудникам дополнительный выходной, реализовать эту идею в ближайшие годы планировали 4% респондентов.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Желание опережает возможности».

Мария Федотова