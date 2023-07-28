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Коммерсантъ FM
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Глава Минтруда заявил об отсутствии необходимости вводить в РФ четырехдневную рабочую неделю

В России сейчас нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр не видит необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели.

Антон Котяков

Антон Котяков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Антон Котяков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников — и трех- и четырехдневную рабочую неделю, и возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим местонахождением на рабочем месте»,— сообщил журналистам господин Котяков (цитата по «РИА Новости»).

Согласно российскому законодательству, продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. Основной вид рабочей недели в России — пятидневка с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Согласно опросу «Авита Работа», проведенному в апреле, 76% россиян поддержали идею четырехдневной рабочей недели. Согласно опросу сервиса hh.ru, который в мае опубликовали «Известия», больше 80% компаний считали правильным предоставить сотрудникам дополнительный выходной, реализовать эту идею в ближайшие годы планировали 4% респондентов.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Желание опережает возможности».

Мария Федотова

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