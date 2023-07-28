Министр энергетики Шульгинов: список экспортеров нефти не повлияет на реальных производителей

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов прокомментировал инициативу о составлении списка экспортеров нефти. По его словам, эта мера не повлияет на производителей, а коснется исключительно причастных к серому экспорту топлива. Он заверил, что экспортеры собственного товара смогут его продавать и дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Введение закрытых списков экспортеров нефти никак не повлияет на реальных производителей топлива. Только на серый экспорт, тех, кто занимается незаконной деятельностью — покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером, а продает на внешних рынках»,— сказал господин Шульгинов в кулуарах саммита Россия—Африка (цитата по ТАСС).

Как сообщал «Ъ», обсуждаемый Минэнерго с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина предполагает введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Позднее планы составления списка экспортеров подтвердило Минэнерго. Инициативу поддержал вице-премьер РФ Александр Новак.

Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы. С начала 2023 года биржевая стоимость бензина увеличилась более чем на 50%, с середины мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 превысили рекордные значения.

При этом после сообщений о планах Минэнерго цены начали снижаться: по данным торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, за минувшую неделю АИ-95 подешевел на 4,9%, АИ-92 — на 6,08%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бензин испугался ограничения экспорта».

Лусине Баласян