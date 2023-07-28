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Коммерсантъ FM
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Toyota Motor в июне произвела и продала рекордное число автомобилей

Японская компания Toyota Motor произвела в июне более 1 млн автомобилей, а продала почти 969 тыс. по всему миру. Оба эти показателя являются для компании рекордными. Продажи автомобилей в июне в годовом исчислении выросли на 9%, а производство — на 9,7%.

Сегодня Toyota Motor опубликовала также данные по производству и продажам автомобилей за первое полугодие. С января по июнь 2023 года компания продала 5,4 млн автомобилей по всему миру, что на 5,5% больше, чем годом ранее. При этом внутри Японии продажи выросли на 26,9%, в то время как за ее пределами только на 0,6%.

В первом полугодии Toyota Motor произвела 5,6 млн автомобилей по всему миру, что на 10,3% больше, чем годом ранее, и это также рекордный результат для компании. Причем рекордным стал и объем производства в Японии, где компания выпустила 3,5 млн автомобилей, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Подробнее продажах и прибылях ведущих мировых автоконцернов в первом квартале — в материале «Ъ» «Мировой автопром отряхнулся от пандемии».

Алена Миклашевская

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