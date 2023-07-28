Подоляк: Украине нужно еще 10–12 комплексов Patriot для защиты юга страны

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian рассказал, что Киеву нужны 10–12 комплексов Patriot или подобных систем ПВО, чтобы иметь возможность «покрыть всю страну». Он отметил, что недавние удары по Одессе показали важность предоставления дополнительных систем ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Починить все это потом будет гораздо дороже, чем предоставить систему Patriot для защиты юга»,— заявил господин Подоляк.

Он также отметил, что в некоторых западных столицах растет «усталость от Украины». По его мнению, российские ракетные удары по украинским городам были направлены на то, чтобы заставить союзников страны попросить Киев начать переговоры.

Сейчас у Киева есть две системы Patriot, одна из США, а другая из Германии, пишет The Guardian. Помимо Patriot в распоряжении украинской армии находятся системы ПВО IRIS-T, NASAMS, SAMP/T-Mamba и HAWK. 27 июля представитель оперативного командования «Юг» ВС Украины Наталья Гуменюк сообщила агентству AFP, что Россия заблокировала практически все порты — на данный момент отправка судов из портов, оставшихся у Киева, невозможна. По ее словам, Киеву нужны усиленные системы ПВО, чтобы противостоять российским ударам по инфраструктуре портов. Минобороны неоднократно сообщало об ударах по объектам военной инфраструктуры украинских портовых городов, в том числе Одессы и Николаева.