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Коммерсантъ FM
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Экспобанк начнет взымать комиссию при зачислении наличной валюты на новые счета

Экспобанк ввел комиссию при зачислении наличных в иностранной валюте — долларов и евро на счета, которые будут открыты с 10 августа. Размер комиссии составит в 2%, следует из материалов банка (.pdf).

Ранее Frank media сообщал, что комиссии на внесение валюты ввели также Райффайзенбанк, БКС банк, Цифра банк и «Интеза». Тинькофф банк увеличил комиссию за внесение на свои счета долларов США и евро через банкоматы до 4%, однако в некоторых случаях она может доходить до 10%. Райффайзенбанк с 1 августа временно приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц.

По данным Frank RG, за год количество банков, предлагающих вклады в валютах недружественных стран, сократилось на четверть. На конец июня лишь 12 банков из топ-30 крупнейших игроков депозитного рынка сохранили в продуктовой линейке вклад в долларах и 11 — в евро. Вклады в недружественных валютах перестали предлагать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк и «Ренессанс Кредит». Россельхозбанк сократил линейку с четырех вкладов до одного.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Валюты потеряли четверть банков».

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