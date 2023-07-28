Страны Персидского залива призвали возобновить зерновую сделку

Страны Персидского залива считают нужным возобновить зерновую сделку, заявил генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будайви. Он накануне провел встречу с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко.

«Члены ССАГПЗ поддерживают мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса, а также подчеркивают важность возобновления соглашения об экспорте зерна из России и Украины по Черному морю, что необходимо для обеспечения продовольственной безопасности нуждающихся стран»,— отметил господин аль-Будайви (цитата по ТАСС).

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал продлить инициативу. Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна. МИД РФ считает, что восстановление зерновой сделки без России невозможно.

О последствиях отказа от сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».

Лаура Кеффер