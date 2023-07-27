WhatsApp начал внедрять видеосообщения-кружочки

Мессенджер WhatsApp начал внедрять функцию видеосообщений. Длительность «кружочков» — 60 секунд. В ближайшие недели функция станет доступа для пользователей. Об этом сообщается на сайте WhatsApp.

Согласно пресс-релизу, отправляться видеосообщение будет по аналогии с голосовым сообщением. «Нажмите кнопку, чтобы переключиться на режим видео, а затем удерживайте ее, чтобы записать видео. Вы также можете провести вверх, чтобы записать видеосообщение, не удерживая кнопку. Как только собеседник откроет видео, оно будет автоматически воспроизведено без звука»,— объясняет WhatsApp.

Сервис отмечает, что «видеосообщения надежно защищены сквозным шифрованием».

15 июня портал WABatInfo сообщал, что WhatsApp начал тестировать функцию отправки видеосообщений. Эта функция впервые появилась у мессенджера Telegram. 8 июня WhatsApp сообщил о еще одном новшестве, копирующем функционал Telegram,— о публичных каналах. Их запуск запланирован на «ближайшие месяцы».

Полина Мотызлевская