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Коммерсантъ FM
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Сообщение без подписи

Юлия Тишина о плюсах и минусах анонимности в мессенджерах

Принадлежащий признанной в России экстремистской и запрещенной Meta мессенджер WhatsApp анонсировал запуск «конфиденциальных информационных каналов»: номер телефона и фото профиля администратора не видны подписчикам, а их данные скрыты от всех в канале, включая администраторов. Никто не увидит, кто на какие каналы подписан, а контент будет автоматически удаляться через 30 дней (или раньше, если этого захочет автор). Пилоты планируются в Колумбии и Сингапуре, затем на очереди остальные страны.

Юлия Тишина

Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Казалось бы, это позитивная новость для авторов и рекламодателей в России, которые с момента блокировки подконтрольных Meta соцсетей Instagram и Facebook лишились заметной части инструментов продвижения. Хотя ограничение на хранение сообщений в течение 30 дней может для многих стать минусом, другая возможность для администраторов каналов — запрет делать снимки экрана при просмотре канала и пересылать информацию из него — наоборот, может привлечь бизнес, который зарабатывает на оригинальном контенте, или коучей, которые монетизируют свои тренинги. Однако радоваться рано.

Новые возможности WhatsApp уже вызвали опасения в Госдуме: в частности, член комитета по информполитике Антон Горелкин (в своем канале в Telegram, функционал которого аналогичен) отметил, что «у производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый инструмент». Опасения относительно распространения фейков и утечек информации из WhatsApp ранее высказывали и в Минпросвещения. Еще прошлой осенью министерство потребовало от регионов ограничить использование WhatsApp и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах: зачастую их используют для ведения родительских чатов. В то же время наличие огромного количества анонимных каналов и высокий уровень конфиденциальности в Telegram российских законодателей уже давно не смущает.

Возможно, проблема в том, что в WhatsApp российские власти не смогут запускать каналы (хотя сам мессенджер отмечает, что создает каталог, в который наряду с другими темами войдут каналы с новостями от местных государственных органов) и вкладывать средства в их продвижение из-за статуса Meta, соответственно, и контролировать аудиторию там будет сложнее, чем в Telegram, где представлены почти все.

В результате вполне можно ожидать усиления давления вплоть до запрета WhatsApp в России. Одним из аргументов для его возможной блокировки может стать тот факт, что, когда Генпрокуратура ввела запрет на другие продукты Meta, для WhatsApp сделали исключение, поскольку это средство коммуникации, а не источник размещения информации. С появлением каналов статус платформы фактически меняется.

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