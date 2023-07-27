NBC: адвокатов уведомили о том, что Трампу предъявят обвинения по делу о штурме Капитолия

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявят обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом уведомили адвокатов экс-президента — Тодда Бланша и Джона Лауро — на встрече со спецпрокурором Джеком Смитом, сообщает телеканал NBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Morgan/File Photo, Reuters Фото: Scott Morgan/File Photo, Reuters

18 июля Министерство юстиции США отправило экс-президенту письмо, согласно которому Дональд Трамп является объектом федерального расследования в связи с событиями 6 января 2021 года. Тогда Дональд Трамп заявил, что Минюст дал ему четыре дня для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Господин Трамп также сообщал, что ему, вероятно, грозят обвинения и арест по этому делу.

С 6 января 2021 года почти 1 тыс. человек были обвинены в преступлениях, связанных с попыткой захвата Конгресса, более 460 признали себя виновными в участии в беспорядках.

Экс-президенту США уже предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении со сверхсекретными правительственными документами после ухода из Белого дома. Начало судебного процесса по делу запланировано на 20 мая 2024 года. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.

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Полина Мотызлевская