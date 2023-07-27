Поздняков: исключить Исинбаеву из Олимпийского комитета не позволяет ее членство в МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) не может лишить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву членства в исполкоме, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. В качестве гарантии выступает статус члена госпожи Исинбаевой в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Ни в коем случае не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР. В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом»,— сказал господин Поздняков «РИА Новости».

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом (выиграла золото на Играх в 2004 и 2008 годах). В июне комиссия по этике начала проверку в отношении спортсменки на ее причастность к ВС РФ. Результаты проверки неизвестны. В 2015 году глава Минобороны Сергей Шойгу присвоил Исинбаевой звание майора после заключения пятилетнего контракта на службу в российской армии.

Госпожа Исинбаева является членом МОК с 2016 года. В июне 2023 года работа спортсменки в МОК была приостановлена из-за начавшейся в отношении нее проверки об отношении к российской военной операции на Украине. 17 июля Елена Исинбаева сообщила о планах вернуться к работе в комиссии спортсменов МОК в сентябре.

Милена Костерева