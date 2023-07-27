Минэнерго считает, что РФ за 2023 год добудет около 515 млн т нефти

Минэнерго ожидает, что Россия в текущем году добудет около 515 млн т нефти, но этот показатель зависит от дальнейших решений в рамках ОПЕК+, заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Ранее о том, что за 2023 год Россия планирует добыть около 515 млн т нефти говорил вице-премьер РФ Александр Новак. В феврале он объявил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Затем сокращение было продлено до конца 2023 года.

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи в мае в совокупности на 1,6 млн б/с. Однако в отчете ОПЕК говорилось, что в марте Россия сократила добычу только на 300 тыс. баррелей в сутки. По данным WSJ, Саудовская Аравия оказалась недовольна показателями России. Между тем в начале июля Bloomberg зафиксировал снижение уровня добычи.

Эрдни Кагалтынов