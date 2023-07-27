Глава Африканского союза: авторы африканской мирной инициативы обсудят ее с Путиным в Санкт-Петербурге

Председатель Африканского союза и президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани заявил, что авторы африканской инициативы по мирному урегулированию на Украине намерены обсудить реализацию мирного плана с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Из того, что мы видели в последние дни, ситуация стала только хуже. Тем не менее мы не собираемся сдаваться. У нас есть возможность снова встретиться с президентом Путиным, чтобы попытаться обсудить и посмотреть, как мы можем перезапустить систему для достижения конкретных результатов»,— сказал господин Ассумани на полях саммита Россия—Африка (цитата по «РИА Новости»).

Инициаторами африканского мирного плана являются помимо Союза Коморских Островов также ЮАР, Сенегал, Замбия, Египет, Конго и Уганда. В июне они представили программу по урегулированию конфликта президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ. Документ не предполагает вывода российских войск с территорий, которые Украина считает своими, на чем настаивает господин Зеленский.

В Санкт-Петербурге до 28 июля проходит второй саммит Россия—Африка, на который прибыли делегации 49 стран Африканского континента. На его полях Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом банка БРИКС (Нового банка развития) Дилмой Руссефф.

О переговорах Владимира Путина с прибывшими в Санкт-Петербург африканскими лидерами читайте в репортаже Андрея Колесникова «Афророссияне».

Эрдни Кагалтынов