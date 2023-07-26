Samsung показала семейство планшетов Galaxy Tab S9

Компания в рамках мероприятия Galaxy Unpacked представила новое семейство планшетов Galaxy Tab S9, в которое вошли три модели: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9 Ultra. Продажи планшетов Samsung Galaxy Tab S9 стартуют с 11 августа, а стоимость новинки начинается от $800 за базовую версию.

Все устройства получили экраны Dynamic AMOLED с частотой обновлений до 120 Гц: базовый Tab S9 получил 11-дюймовый дисплей, Tab S9+ имеет диагональ 12,4 дюйма, а S9 Ultra оснащен 14,6-дюймовым экраном. Все планшеты имеют 12-мегапиксельную фронтальную камеру, а также 13-мегапиксельную основную, которая у двух старших моделей дополнена 8-мегапиксельным объективом.

Технически устройства идентичны и имеют чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который сочетается с 8, 12 или 16 Гб оперативной и 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти. Tab S9 получил аккумулятор 8400 мА•ч, Tab S9+ — батарею на 10 900 мА•ч, а у Tab S9 Ultra аккумулятор емкостью 11 200 мА•ч. Все планшеты имеют комплектный стилус S Pen и работают на операционной системе Android 13 с фирменной графической оболочкой One UI 5.1.

Максим Вершинин