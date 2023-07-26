Захарова: Россия обязательно выступит на заседании СБ ООН по зерновой сделке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке. Госпожа Захарова пояснила, что речь шла о выступлении на тему разрушения памятников культурного наследия Одессы, от которого российский представитель действительно отказался.

«По "зерновой сделке" ("черноморской инициативе") Россия как раз будет выступать обязательно»,— заявила представитель МИДа в своем Telegram-канале. По ее словам, информация о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН, была неверно подана в СМИ.

Сегодня, 26 июля, СБ ООН проводит два заседания по Украине. Первое созвано по запросу России в связи с преследованиями Украинской православной церкви (УПЦ). На нем должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон, но Великобритания заблокировала его участие.

Позже состоится запрошенное Украиной заседание Совбеза, на котором предполагается обсудить зерновую сделку.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море.

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