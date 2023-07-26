Россия отказалась выступать в СБ ООН на запрошенном Украиной заседании

Российская сторона отказалась от выступления на заседании Совета Безопасности ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, поводом послужило блокирование британским председательством участия приглашенного Россией докладчиком епископа Гедеона в заседании, посвященном ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви. Вчера, 25 июля, господин Полянский анонсировал два заседания по Украине в Совбезе сегодня, имена двух докладчиков он тогда раскрывать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании»,— заявил дипломат (цитата по ТАСС).

В среду СБ ООН проводит два заседания по Украине. Первое созвано по запросу России в связи с преследованиями УПЦ. На нем должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон, но Великобритания заблокировала его участие. Позднее состоится запрошенное Украиной заседание Совбеза. Постпред Великобритании во всемирной организации Барбара Вудворд говорила, что на нем обсудят выход России из зерновой сделки.

«Мы заявили на свое заседание двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований киевского режима. Имена сейчас раскрывать не буду, чтобы обезопасить их от давления…» — писал господин Полянский 25 июля в своем Telegram-канале.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. В Москве это объяснили невыполнением второй части стамбульской договоренности. 22 июля постпредство РФ при ООН перечислило семь требований РФ для возобновления зерновой сделки.

Международный валютный фонд допустил рост цен на зерно на 10–15% из-за прекращения действия черноморской инициативы.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Продовольственные платежные единицы».

Мария Федотова