L'Opinion: французской разведке было известно о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер»

Генеральная дирекция внешней безопасности при Минобороны Франции знала о подготовке ЧВК «Вагнер» к мятежу в России, сообщило издание L'Opinion. The Washington Post ранее утверждала, что американской разведке с середины июня было известно о подготовке мятежа, который произошел 24 июня. По данным L'Opinion, французской разведке стало известно об этом намного раньше.

Президент Эмманюэль Макрон, как пишет французское издание, намекнул на это в ходе обращения к войскам накануне Дня взятия Бастилии. Он отмечал, что партнеры Парижа «недавно оценили качество информации французской разведки» (перевод «РИА Новости»).

По данным L'Opinion, Франция давно следит за ЧВК «Вагнер» из-за «антифранцузской» деятельности в Африке, в том числе в ЦАР и Мали. В Генеральной дирекции внешней безопасности деятельность одного из семи «центров исследований», как утверждается, полностью посвящена России.

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс спустя около месяца после мятежа заявлял, что в Вашингтоне заранее знали о подготовке мятежа в РФ. Президент США Джо Байден заверял РФ, что Вашингтон к этому не причастен.

Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» предприняли попытку мятежа 23–24 июня. Им удалось установить контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зайти в несколько регионов с военной техникой. Ситуация была урегулирована при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко. По условиям договоренности Евгений Пригожин должен уехать в Белоруссию, уголовное дело о мятеже было прекращено. 29 июня Владимир Путин провел встречу с командирами ЧВК «Вагнер», в том числе с основателем компании.

О том, как страны Запада отреагировали на мятеж,— в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев