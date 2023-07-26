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Коммерсантъ FM
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Путин: Россия будет способствовать укреплению суверенитета стран Африки

Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума Россия—Африка, который пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. В ней он заверил, что Россия продолжит развивать свои отношения со странами Африки.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Путина, Африка «все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира». Он утверждает, что там «набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании».

«Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень... И конечно, продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов»,— отмечается в телеграмме.

Саммит Россия—Африка является продолжением аналогичной встречи в 2019 году и направлен на глобальный диалог между странами Африканского континента и Москвой. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре первым из лидеров стран Африки прибыл в Санкт-Петербург вчера, 25 июля. Помимо него в город уже прибыли президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, а также делегации Джибути и Гвинеи. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что господин Путин проведет встречи с президентами ЦАР, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Конго, Комор, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи на полях саммита.

Подробнее о подготовке к форуму — в материале «Ъ» «Африкой навеяло».

Лаура Кеффер

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