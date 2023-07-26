В курском поселке Теткино повреждены линии электропередачи и дом в результате обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино в Глушковском районе. По словам главы региона, в населенном пункте насчитали пять прилетов.

Из-за атаки повреждены линии электропередачи и окна и изгородь одного частного домовладения. Часть поселка осталась без электричества. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только это станет безопасно. Господин Старовойт пообещал собственнику пострадавшего здания помочь с восстановлением.

На прошлой неделе поселок Теткино подвергся нескольким обстрелам со стороны Украины. В пятницу, 21 июля, населенный пункт в результате атаки также остался без света. За день до этого после обстрела там сгорели три дома. В начале прошлой недели от украинских снарядов пострадал спиртзавод.

Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в Курской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В регионе запрещены массовые мероприятия и использование беспилотников.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж