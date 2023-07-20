В Курской области из-за обстрела загорелись три дома и повреждена водонапорная башня

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле со стороны Украины приграничного поселка Теткино в Глушковском районе.

Власти зафиксировали семь прилетов. В результате атаки загорелись три жилых дома и расположенные рядом с ними хозяйственные постройки. В данный момент пожарные расчеты ликвидируют огонь.

«Осколками повреждены окна, крыши и фасады домов в непосредственной близости от места взрывов. Пробита водонапорная башня, но в поселке проблем с водоснабжением нет»,— уточнил губернатор в Telegram. Он пообещал помочь с восстановлением поврежденного имущества.

Вчера, 19 июля, в результате обстрела поселка Теткино был поврежден расположенный в нем спиртзавод. Пострадавших и разрушений у мирных жителей не было. Территория Курской области, как и другие приграничные субъекты России, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж