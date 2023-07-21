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Коммерсантъ FM
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Часть поселка в Курской области осталась без света из-за обстрела со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Теткино в Глушковском районе. В населенном пункте насчитали 25 прилетов.

По словам губернатора, в поселке повреждена линия электропередачи, из-за чего часть населенного пункта осталась без света. Еще восемь прилетов насчитали в другом поселке Глушковского района — Краснооктябрьском. Там пострадавших и разрушений нет.

Курская область, как и другие приграничные районы России, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В поселке Теткино, расположенном у границы, на этой неделе снаряды падали почти каждый день. Вчера, 20 июля, там после обстрела сгорели три дома. До этого повреждения получил местный спиртзавод.

Из-за атак со стороны Украины в Курской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В регионе запрещены массовые мероприятия и использование беспилотников. Власти предлагают жителям приграничных районов временно переселяться в безопасные места, но те часто отказываются.

Сергей Толмачев, Воронеж

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