ВТБ повысил ставки по всем рублевым вкладам до 10%

С 26 июля банк ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность достигнет 10%. В среднем повышение составило 0,5 п.п, говорится в пресс-релизе банка (есть в распоряжении «Ъ»). Решение принято на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%.

21 июля совет директоров Банка России по итогам планового заседания повысил ключевую ставку до 8,5% — с сентября 2022 года показатель оставался на уровне 7,5%. Максимальная ставку до 10% уже повысили Сбербанк и Альфа-банк.

Подробнее о решении ЦБ — в материале «Ъ» «Восемь с внеплановой половиной».