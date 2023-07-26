Посол РФ Антонов заявил, что США «спонсируют террористические планы» Украины

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение США поставить Украине очередной пакет военной помощи. Он считает, что действия Вашингтона находятся «за гранью морали и здравого смысла».

Господин Антонов утверждает, что США хотят «выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины». Как считает дипломат, «единственное, чего добиваются Соединенные Штаты,— еще большего количества человеческих страданий и смертей».

«Ступив на путь войны, Вашингтон не в силах остановиться. Вместо того, чтобы трезво оценить происходящее, местные стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников»,— прокомментировал Анатолиц Антонов.

19 июля Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,3 млрд. Вчера, 25 июля, США сообщили о предоставлении военной помощи Украине еще на $400 млн. Новый пакет военной включает боеприпасы для систем вооружений NASAMS и HIMARS.

О поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

Лаура Кеффер