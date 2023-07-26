Минфин: стоимость обязательного страхования пассажиров такси составит до 5,5 тыс. руб. в год

По предварительным оценкам Банка России, стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для такси составит от 1,1 тыс. руб. до 5,5 тыс. руб. в год, говорится в ответе министерства финансов РФ на запрос главы комитета Совета федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«По предварительным оценкам Банка России, стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легковым такси, исходя из статистики по ОСАГО, составит от 1 300 до 5 500 рублей в год на одно такси. Более точная оценка стоимости полиса для перевозчиков легковым такси может быть получена после проведения актуарных расчетов»,— говорится в официальном ответе Минфина за подписью заместителя министра финансов Павла Кадочникова.

Господин Кутепов заявил агентству, что закон об обязательном страховании пассажиров в такси нужно отложить — он должен вступить в силу не ранее 1 сентября 2025 года. По его мнению, этим вопросом нужно будет заняться тогда, когда будут решены все проблемы с выдачей таксистам ОСАГО.

В запросе Минфину сенатор пожаловался, что таксисты сейчас сталкиваются с «серьезными трудностями» в оформлении ОСАГО. Министерство финансов сообщило, что в РФ прорабатывается введение административной ответственности для страховых компаний за воспрепятствование заключению договора ОСАГО и уклонение от его заключения.

Закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на легковые такси был принят Госдумой 13 июля. Как следует из проекта закона, юрлицо или индивидуальный предприниматель (ИП), получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн руб. за причинение вреда жизни каждому пассажиру (сейчас пассажиры такси могут быть застрахованы лишь по договору ОСАГО на 500 тыс. руб.).

Эрдни Кагалтынов