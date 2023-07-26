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Коммерсантъ FM
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Минфин: прорабатывается введение наказания для страховщиков за отказ оформлять ОСАГО

Министерство финансов России сообщило, что в РФ прорабатывается введение административной ответственности для страховых компаний за воспрепятствование заключению договора ОСАГО и уклонение от его заключения, передает ТАСС.

«По информации Банка России, прорабатывается вопрос дополнения статьи 15.34.1 КоАП РФ новыми составами административных правонарушений, предусматривающими привлечение к административной ответственности за необеспечение возможности заключения договора ОСАГО либо воспрепятствование его заключению, а также уклонение от заключения договора ОСАГО»,— говорится в официальном ответе Минфина на запрос главы комитета Совета федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Как сообщает агентство, господин Кутепов отправил запрос в Минфин в связи с тем, что, по словам сенатора, таксисты сейчас сталкиваются с «серьезными трудностями» в оформлении ОСАГО. Глава комитета утверждает, что страховые компании отказывают таксистам в оформлении ОСАГО.

В ответе Минфина за подписью замглавы министерства Павла Кадочникова сообщается, что сейчас автомобилисты могут обратиться в Российский союз автостраховщиков, в случае отказа страховой компании заключить договор ОСАГО. Согласно действующему законодательству, необоснованный отказ от оформления ОСАГО для физлица, в том числе агента или брокера, может грозить штрафом до 50 тыс. руб., для юрлица — до 300 тыс. руб.

В июне 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму поправки в закон об ОСАГО, позволяющие заключать договоры автогражданки на месяц без каких-либо дополнительных условий. В апреле 2023 года их приняли в первом чтении и с тех пор дорабатывали ко второму. Комитет Госдумы по финансовому рынку 17 июля рекомендовал принять во втором чтении законопроект (планируемая дата рассмотрения 20 июля), позволяющий заключать краткосрочные договоры ОСАГО нового типа — от одного дня до трех месяцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ни дня без ОСАГО».

Эрдни Кагалтынов

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