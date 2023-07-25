Песков: во время переговоров Путин и Лукашенко обсуждали ЧВК «Вагнер»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров, проходивших 23 и 24 июля, среди прочего обсуждали ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, главы государств встретились «для сверки часов» и «обмена мнениями», достигнуть каких-либо договоренностей не планировалось. Перечень основных тем переговоров, указал господин Песков, Владимир Путин и Александр Лукашенко очертили на встрече в Санкт-Петербурге 23 июля.

«Именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран — все это, конечно, фигурировало на повестке дня»,— сказал господин Песков во время конф-колла. Других деталей он не привел.

Александр Лукашенко прибыл в Россию 22 июля. На следующий день Владимир Путин принял его в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. В тот же день президенты осмотрели в Кронштадте Музей военно-морской славы и ставропигиальный Никольский Морской собор, а 24 июля посетили карельский остров Валлам.

На переговорах 23 июля Александр Лукашенко, в частности, упомянул ЧВК «Вагнер», бойцы которой отправились в Белоруссию. Он рассказал российскому коллеге о желании бойцов «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

Подробнее о визите Александра Лукашенко читайте в репортаже «А он, мятежный, просит Жешув».

Лусине Баласян