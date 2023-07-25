WSJ: медленное контрнаступление ВСУ грозит проблемами президенту США Байдену

Медленное контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит администрацию президента США Джо Байдена в непростую ситуацию, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц. По словам собеседников WSJ в американском истеблишменте, стратегия властей США в украинском конфликте может не дать ожидаемых результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Издание отмечает, что потенциальная тупиковая ситуация с контрнаступлением ВСУ, по мнению американских официальных лиц, может стать проверкой заявленной Джо Байденом «стратегии по выделению Украине военной помощи на миллиарды долларов, чтобы она могла вести переговоры с Россией с позиции силы». Собеседники WSJ отмечают, что на данный момент расклад сил на поле боя не даст Киеву такой возможности.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст рассказал WSJ, что, несмотря на трудности с украинским контрнаступлением, альтернативы масштабной поддержки Украины у команды Джо Байдена нет. «Какое-либо отступление от Украины и допущение даже частичной победы России было бы явным провалом внешней политики главы Белого дома»,— пояснил он.

По данным российской стороны, масштабное наступление ВСУ началось 7–8 июня. 23 июля президент РФ Владимир Путин рассказал, что оно провалилось и не имело успеха ни на одном из направлений линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня оценивал ситуацию с контрнаступлением украинской армии в целом как «позитивную, но сложную». 24 июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что наступательные действия ВСУ «идут по плану», однако признал, что украинские военные сталкиваются с серьезными трудностями в ходе боевых действий на ряде направлений.

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Александр Кислов