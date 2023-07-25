The Hill: Трамп потребует от ЕС компенсаций за помощь Украине в случае избрания президентом

Бывший президент США Дональд Трамп в своей предвыборной кампании намерен сосредоточиться на внешней политике. В частности, он настаивает на получении от Европы компенсации за оказанную Штатами помощь Украине, сообщает The Hill.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Scott Morgan/File Photo, Reuters Дональд Трамп

Фото: Scott Morgan/File Photo, Reuters

Издание ссылается на подготовленный господином Трампом для своей кампании видеролик. В нем он критикует европейские страны за то, что они оказывают Киеву «крошечную долю» помощи по сравнению с тем, что делает Вашингтон. Дональд Трамп обещает в случае переизбрания потребовать от Европы «заплатить США, чтобы восстановить запасы их оружия», истощившиеся с февраля 2022 года из-за помощи Украине.

Экс-президент уверяет, что в годы нахождения у власти «полностью перестроил войска США и поставил Америку в сильную глобальную позицию». «Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казна опустошена, ряды (военных.— "Ъ") сокращаются, наша страна полностью унижена, и у нас есть коррумпированный, скомпрометированный президент, жулик Джо Байден, который втягивает нас в Третью мировую войну»,— считает господин Трамп.

Американские власти направили более $40 млрд на военную помощь Украине с начала российской военной операции. По данным AP, Вашингтон планирует выделить Киеву еще $400 млн. В новый пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin, а также дроны Hornet. Дональд Трамп критиковал президента Джо Байдена за возникший дефицит артиллерийских боеприпасов у Пентагона из-за поставок Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер