ООН после атаки БПЛА на Москву призвала избегать эскалации конфликта

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ночную атаку беспилотников на Москву, призвал все стороны украинского конфликта «избегать эскалации».

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта»,— сообщил господин Хак в ходе своего брифинга (цитата по «РИА Новости»). Он также призвал все стороны конфликта на Украине «позаботиться о том, чтобы дальнейшей эскалации не произошло».

Сегодня, 24 июля, около 4:00 была осуществлена атака беспилотников на Москву. Минобороны РФ заявило, что атака была осуществлена «киевским режимом». По данным министерства, два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый упал на Комсомольском проспекте (в результате оказалось серьезно повреждено здание Центрального военного оркестра Министерства обороны России), второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева, в одном доме выбило окна. Кремль не стал оценивать эффективность системы ПВО в столице

Подробнее об атаке беспилотников на Москву читайте в материале «Ъ» «Оркестр бомбили».

Александр Кислов