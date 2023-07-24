С 25 июля в Нагорном Карабахе полностью прекратит работать общественный транспорт

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) объявили о полном прекращении работы общественного транспорта с 25 июля. Решение принято в связи с нехваткой топлива, сообщает информационный штаб НКР.

«В условиях нехватки топлива, вызванного блокадой Арцаха (НКР) Азербайджаном, с 18 июля общественный транспорт в столице Арцаха Степанакерте находится в парализованном состоянии, однако сохранились межрегиональные маршруты»,— сообщил информштаб. Теперь, по его данным, запасы топлива исчерпаны.

В 2020 году было достигнуто соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, однако напряженность на линии соприкосновения сохранилась. Сейчас Азербайджан и Армения пытаются согласовать мирный договор.

С 12 декабря 2022 года перекрыта дорога Степанакерт—Горис — так называемый Лачинский коридор, связывающий НКР с Арменией. В том же месяце власти НКР сообщили о прекращении подачи туда газа, обвинив в этом Азербайджан. В июле этого года сообщалось о восстановлении подачи газа, однако, по заявлению НКР, оно было кратковременным.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «При миротворчестве главное — не рассориться».

Мария Федотова