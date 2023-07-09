В Нагорном Карабахе сообщили о падении давления в газопроводе из Армении

Давление в трубопроводе, по которому газ поступает из Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), начало падать. Об этом сообщает информационный штаб НКР. Ранее полностью прекращенная с 21 марта подача газа была восстановлена 8 июля.

В Нагорном Карабахе считают, что падение давления в газопроводе вызвано действиями Азербайджана. «Сегодня в полдень азербайджанская сторона полностью отключила восстановленное вчера газоснабжение, после чего компания "Арцахгаз" поставляла накопленный во внутренней сети газ только автогазозаправочным станциям»,— сообщает информштаб в Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что подача газа была возобновлена в субботу.

Мария Федотова