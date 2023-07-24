Президент ЮАР на саммите в Санкт-Петербурге планирует обсудить мирный план по Украине

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса на саммите Россия—Африка намерен обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных южноафриканских чиновников. Речь идет о мирном плане, который подготовил господин Рамафоса вместе с лидерами еще трех африканских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Второй саммит Россия—Африка пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге, в нем должны принять участие около 50 стран. 16 июня делегация семи африканских стран представила свой мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому. В план включили десять пунктов, но не упомянули вывод российских войск с территорий, которые Украина считает своими и на чем настаивает господин Зеленский. 17 июня делегацию шести стран принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин. Президент Сенегала Маки Салл говорил, что африканские лидеры призвали господина Путина «продемонстрировать желание двигаться вперед с миром».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер