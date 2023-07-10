Африканские лидеры призвали Путина продемонстрировать приверженность миру

Президент Сенегала Маки Саль заявил, что африканские лидеры призвали Владимира Путина «продемонстрировать желание двигаться вперед с миром» перед предстоящим саммитом Россия—Африка, запланированным в Санкт-Петербурге. Это требование озвучили российскому президенту на встрече с делегацией шести африканских стран, представившей мирный план по Украине, уточнил господин Саль в интервью Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Перед следующим саммитом Россия—Африка он (Владимир Путин.— "Ъ") должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед (с миром.— "Ъ") хотя бы гуманитарным путем»,— сказал президент Сенегала. По его словам, дальнейшие обмены военнопленными и возвращение детей на Украину «могут стать очень хорошим сигналом».

Как утверждает Маки Саль, африканские страны используют саммит с Россией, «чтобы увидеть, как можно продвинуться вперед в переговорах» Москвы и Киева. На вопрос, выразил ли господин Путин «какое-либо стремление к миру», он ответил: «Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и добиться определенного прогресса. Это то, на что мы надеемся».

Сенегальский президент также пожаловался, что страны Африки сталкиваются с последствиями военного конфликта на Украине, в частности у них возникли большие проблемы с продовольственной безопасностью и сельским хозяйством. «Вот почему мы говорим с обеими сторонами. Мы знаем, что это очень сложно, но мы думаем, что это было положительно воспринято»,— добавил господин Саль.

16 июня делегация семи африканских стран представила свой мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому. В план включили десять пунктов, но не упомянули вывод российских войск с территорий, которые Украина считает своими, на чем настаивает господин Зеленский. 17 июня делегацию континента принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер