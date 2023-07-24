594,4 миллиарда долларов составили международные золотовалютные резервы (ЗВР) РФ на 14 июля, сообщил ЦБ. За неделю они увеличились на 1,9%, прежде всего за счет ослабления доллара к другим резервным валютам. Запасы монетарного золота в резервах за июнь не изменились — 74,9 млн унций по состоянию на 1 июля, сообщил ЦБ. При этом из-за снижения стоимости золота на 2% его доля в ЗВР снизилась до 24,5% с 24,9% месяцем ранее. Данные же о достаточности резервов свидетельствуют: на начало апреля этого года $88 млрд ЗВР покрывали среднеквартальный импорт, тогда как в начале 2022 года для этого требовалось $95 млрд.