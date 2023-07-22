DW сообщила о ранении своего оператора под Краматорском

Сегодня, 22 июля, в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области (ДНР) был ранен оператор немецкой Deutsche Welle (DW; признана в РФ иностранным агентом) Евгений Шилко, попав под обстрел. Корреспондент DW Матиас Бёлингер, сообщает издание, стал свидетелем обстрела. Он считает, что использовались российские кассетные боеприпасы, и говорит, что это «подтвердила украинская армия». Минобороны России в последних сводках об ударах по этому району не сообщало.

Инцидент произошел на тренировочной площадке украинских полицейских, пишет DW. При обстреле также погиб военнослужащий ВСУ, несколько получили серьезные ранения, сообщает издание. Атака произошла в 12:10 на 23 км от линии фронта, когда съемочная группа DW вела репортаж о подготовке украинских военных. Сейчас господин Шилко находится в украинской больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сегодня о гибели при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ села Пятихатки Запорожской области военного корреспондента Ростислава Журавлева сообщило Минобороны РФ. Еще трое журналистов были ранены.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам Украины. Касательно применения кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право зеркального ответа. В июле такие боеприпасы были переданы США Украине.

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Мария Федотова