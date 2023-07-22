В Красногвардейском районе Крыма ограничили движение поездов между Ефремовской и Пролетной

Движение поездов на участке железной дороги в Красногвардейском районе Крыма временно ограничено между станциями Ефремовская и Пролетная. Об этом сообщил в Telegram министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«Перевозка пассажиров организована по мульмодальной схеме поезд-автобус-поезд. Приносим извинения за возможные неудобства, просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации»,— добавил министр.

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня, 22 июля, сообщил, что украинские военные совершили «попытку налета с использованием БПЛА» на инфраструктурные объекты Красногвардейского района. После атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе 5 км от места ЧП эвакуируют.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер