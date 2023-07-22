В Кировоградской и Днепропетровской областях произошли взрывы

Воздушная тревога была объявлена во многих украинских регионах в ночь на 22 июля. Как минимум в двух из них произошли взрывы, сообщили местные СМИ. Россия не сообщала об атаках.

Воздушная тревога на Украине действовала преимущественно в центральной, восточной и южных частях. Как следует из карты оповещений, она продолжает звучать только в Николаевской области.

По данным телеканала «Дом», взрыв произошел в Днепропетровской области. «Зеркало недели» также сообщает о взрыве в городе Кропивницком (ранее назывался Кировоград, в Кировоградской области). В Кировоградской области работали средства противовоздушной обороны.

Россия последние несколько дней наносит по Украине «удары возмездия», сообщало Минобороны. Целями назывались объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры, склады боеприпасов. По данным украинских властей при атаках, например, были уничтожены десятки тысяч тонн зерна и китайское генконсульство.