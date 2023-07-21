В Кремле не стали комментировать решение комитета Госдумы призывать в армию с 18 до 30 лет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» по поводу сегодняшнего решения комитета Госдумы по обороне призывать в армию в возрасте 18–30 лет, а не 21–30 лет, как планировалось. По его словам, власти ведут дискуссию по этому поводу.

«Давайте на этой стадии обращаться в Минобороны или в Думу. Пока нечего сказать. Идет дискуссия»,— сказал пресс-секретарь на брифинге, когда его попросили прокомментировать решение профильного комитета.

Сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста останется прежним. Призывать в российскую армию будут с 18 до 30 лет, без постепенного повышения нижней планки до 21 года, как предполагалось. Нормы вступят в силу с весеннего призыва.

При этом ранее Дмитрий Песков говорил, что президент «концептуально согласился» с изменением рамок призывного возраста с 18–27 лет до 21–30 лет.

Изменить рамки призывного возраста, а также увеличить российскую армию до 1,5 млн человек предложил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу. Дмитрий Песков говорил, что такое решение обусловлено «прокси-войной», которую Запад ведет против России.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина