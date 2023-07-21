Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кремле не стали комментировать решение комитета Госдумы призывать в армию с 18 до 30 лет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» по поводу сегодняшнего решения комитета Госдумы по обороне призывать в армию в возрасте 18–30 лет, а не 21–30 лет, как планировалось. По его словам, власти ведут дискуссию по этому поводу.

«Давайте на этой стадии обращаться в Минобороны или в Думу. Пока нечего сказать. Идет дискуссия»,— сказал пресс-секретарь на брифинге, когда его попросили прокомментировать решение профильного комитета.

Сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста останется прежним. Призывать в российскую армию будут с 18 до 30 лет, без постепенного повышения нижней планки до 21 года, как предполагалось. Нормы вступят в силу с весеннего призыва.

При этом ранее Дмитрий Песков говорил, что президент «концептуально согласился» с изменением рамок призывного возраста с 18–27 лет до 21–30 лет.

Изменить рамки призывного возраста, а также увеличить российскую армию до 1,5 млн человек предложил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу. Дмитрий Песков говорил, что такое решение обусловлено «прокси-войной», которую Запад ведет против России.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...