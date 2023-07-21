Нейросеть «Жириновский» не сможет стать кандидатом на выборах президента в 2024 году

Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил, что нейросеть «Жириновский» не сможет стать кандидатом на выборах президента России в 2024 году. Сенатор отметил, что нейросеть не является гражданином России, по той же причине «Жириновский» не сможет стать членом партии ЛДПР.

«С точки зрения законодательства членом российской партии может быть только гражданин Российской Федерации — больше никто не может быть: ни компьютер, ни бурый медведь, ни автомобиль Lada Granta — неодушевленное существо или предмет, гаджет не может быть членом партии равно, как и кандидатом на любую выборную должность: от президента до депутата муниципального образования. Только гражданин Российской Федерации. Это закон»,— объяснил член конституционного комитета Совфеда «РИА Новости».

Сенатор указал на законодательные требования к кандидату в президенты: нужно дееспособным, подходит под определенный возраст, а также соответствовать ряду других требований. По мнению сенатора, нейросеть «Жириновский» — это пиар-ход партии ЛДПР.

Ранее председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нейросеть «Жириновский» может получить партийный билет и стать членом ЛДПР. По его словам, решение о вступлении «Жириновского» в партию пока не принято.

Нейросеть «Жириновский» была представлена во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Нейросеть обучали на текстах, научных публикациях и выступлениях Владимира Жириновского с 1989 года. Основатель партии ЛДПР умер 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.

О презентации нейросети «Жириновский» подробнее читайте здесь.