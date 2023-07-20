Госдепартамент США связал введение санкций против Кудрина с его работой

Госдепартамент США объяснил введение санкций в отношении советника по корпоративному развитию «Яндекса», экс-главы Счетной палаты Алексея Кудрина его работой в «технологическом секторе». В сообщении также упоминаются «тесные связи с Владимиром Путиным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кудрин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Кудрин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Алексей Кудрин — советник по корпоративному развитию российской технологической фирмы, имеющий тесные связи с президентом Владимиром Путиным»,— говорится в официальном заявлении американского Госдепартамента.

Санкции в отношении Алексея Кудрина Министерство финансов США ввело 20 июля. Экс-глава Счетной палаты попал в SDN-список, который означает наиболее жесткие ограничения. Сам господин Кудрин в своем Telegram-канале написал, что пока не собирается комментировать введенные санкции.

Помимо Алексея Кудрина под санкции США попали первый замглавы ФСБ России Сергей Королев, первый замглавы Минэкономики РФ Илья Торосов, замглавы Минэкономики РФ Алексей Херсонцев, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, замглавы Минфина РФ Леонид Горнин, первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Александр Кислов