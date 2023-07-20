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Коммерсантъ FM
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Песков объяснил запрет на вход иностранных танкеров прекращением зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявление Минобороны о приравнивании танкеров с зерном к судам, перевозящим оружие, прекращением зерновой сделки. По его словам, это не было ответом на вторую атаку по Крымскому мосту.

«Это заявление связано с прекращением действия сделки»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать это заявление ответом России на теракт на Крымском мосту.

Накануне пресс-служба Минобороны России сообщила, что с 20 июля все суда, в том числе танкеры, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов. Страны под флагами этих судов Россия будет считать вовлеченными в конфликт. Несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря были объявлены временно опасными для судоходства.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два надводных беспилотника. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин обещал «ответ России» на атаку по Крымскому мосту. 18 июля Минобороны отчиталось об ударах по объектам Одессы в рамках операции «Возмездие».

Анастасия Ларина

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